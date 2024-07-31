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Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране
Радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политического бюро Исмаила Хании в Иране, сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Tasnim.
Известно, что Хания погиб в результате израильского рейда на его резиденцию в иранской столице после его участия в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Кроме Хании погиб также один из его телохранителей. По факту нападения начато расследование.
Фото: AP Photo
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