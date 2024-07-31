Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране

Радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политического бюро Исмаила Хании в Иране, сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Tasnim.

Известно, что Хания погиб в результате израильского рейда на его резиденцию в иранской столице после его участия в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Кроме Хании погиб также один из его телохранителей. По факту нападения начато расследование.