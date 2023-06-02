Глава ЦРУ тайно посетил Китай

Глава ЦРУ Уильям Бернс в мае тайно посетил Китай для переговоров с официальными лицами, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

"В прошлом месяце директор Бернс побывал в Пекине, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий связи по каналам разведки", — говорится в публикации.

Газета уточнила, что поездка состоялась на фоне попыток Вашингтона возобновить диалог с Пекином на высоком уровне с целью стабилизировать двусторонние отношения. Собеседники издания сообщили, что президент США Джо Байден доверяет главе ЦРУ деликатные зарубежные миссии.

Неназванный американский чиновник сказал FT, что во время поездки Бернс встречался с представителями китайской разведки.Визит Бернса, как утверждает газета, стал поездкой самого высокого уровня с тех пор, как уже бывшая заместитель госсекретаря Венди Шерман посетила город Тяньцзинь в июле 2021 года.