Глава военного комитета НАТО Бауэр: Мы готовы к прямой конфронтации с Россией

В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией,

ТАСС.

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Такую позицию он изложил в интервью португальскому телеканалуRTP.

Коснувшись соответствующего вопроса ведущего, Бауэр сказал: "Мы готовы". При этом он оговорился, что НАТО будет готова ответить только в том случае, если РФ перейдет красную линию, вторгнувшись в одну из стран - членов альянса.

Бауэр подчеркнул, что входящие в НАТО государства должны быть лучше подготовлены, поскольку военная инициатива сейчас принадлежит России. "Тот факт, что у вашего врага оружие лучше, является проблемой не вашего врага. Это ваша проблема", - заявил он.