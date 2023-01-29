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Глава военного комитета НАТО Бауэр: Мы готовы к прямой конфронтации с Россией
В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией,
ТАСС.
Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Такую позицию он изложил в интервью португальскому телеканалуRTP.
Коснувшись соответствующего вопроса ведущего, Бауэр сказал: "Мы готовы". При этом он оговорился, что НАТО будет готова ответить только в том случае, если РФ перейдет красную линию, вторгнувшись в одну из стран - членов альянса.
Бауэр подчеркнул, что входящие в НАТО государства должны быть лучше подготовлены, поскольку военная инициатива сейчас принадлежит России. "Тот факт, что у вашего врага оружие лучше, является проблемой не вашего врага. Это ваша проблема", - заявил он.
Во время интервью поднимался вопрос введения "военной экономики в мирное время", однако Бауэр признал, что этот процесс будет сложный.
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