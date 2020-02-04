Глава ВОЗ покашлял во время доклада про коронавирус

Во время выступления на исполкоме Всемирной организации здравоохранения глава ВОЗ неожиданно прервался и покашлял. Но сделал это, как и рекомендуют медики, в сгиб локтя, с оговоркой: "Не беспокойтесь, это некоронавирус".