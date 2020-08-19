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Глава ВОЗ призвал к равномерному распределению вакцины в мире

Предотвратить вакцинационный национализм. Об этом заявил глава ВОЗ. Обмен вакцинами и их совместное координирование позволит гарантировать равный доступ и справедливое распределение препаратов против COVID-19 по всему миру. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения добавил, что совместное использование ограниченных запасов - национальный интерес каждой страны. По его словам, никто не будет в безопасности, пока защита от пандемии не будет обеспечена всем.

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