Глава ВОЗ призвал к равномерному распределению вакцины в мире

Предотвратить вакцинационный национализм. Об этом заявил глава ВОЗ. Обмен вакцинами и их совместное координирование позволит гарантировать равный доступ и справедливое распределение препаратов против COVID-19 по всему миру. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения добавил, что совместное использование ограниченных запасов - национальный интерес каждой страны. По его словам, никто не будет в безопасности, пока защита от пандемии не будет обеспечена всем.