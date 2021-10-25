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Глава ВОЗ: У человечества есть все, чтобы справиться с пандемией
Человечество обладает всем необходимым инструментарием, чтобы справиться с пандемией. Это заявляет глава ВОЗ. Беда людей только в том, что инструментарий либо не применяют, либо применяют неправильно. Именно правильно сочетаемые карантинные меры и вакцинация легко решают все проблемы, вот только правительства и граждане пренебрегают правилами, а также действуют несогласованно. Тем временем страны продолжают усиливать ограничительные меры.
30-дневный локдаун в Румынии
В Румынии вводят комендантский час и строгий локдаун: доступ в большинство мест массового скопления населения будет возможен только при предъявлении ковид-паспорта. Локдаун станет действовать в течение ближайших 30 дней, вызван он тем, что Румыния теперь занимает второе место в ЕС по числу смертей и заражений.
Длинные выходные в шести областях России
В шести российских регионах начались длинные выходные - в Воронежской, Курской, Новгородской и ряде других областей гражданам позволено оставаться дома вплоть до 7 ноября. Эта мера стала заменой локдауну и сочетается со значительными ограничениями свободы передвижения. Самые строгие карантинные меры будут действовать в Москве и Санкт-Петербурге: здесь закроют магазины и рестораны, а для доступа практически в любое общественное здание потребуется предъявлять паспорт вакцинации.
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