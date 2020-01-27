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Глава ВОЗ вылетел в Китай, чтобы оценить организацию по борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения вылетел в Китай, чтобы на месте оценить, как организована борьба с новым коронавирусом. Количество его жертв продолжает стремительно увеличиваться. Погибших уже 80. Число заболевших приближается к 3 тысячам.
Город Ухань по-прежнему закрыт. Гражданам рекомендуют не покидать дома. Для этого власти продлили новогодние каникулы. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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