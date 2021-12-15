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Глава "Железных дорог Литвы" уходит в отставку из-за ситуации с транзитом удобрений Беларуськалия
В Литве вместо того, чтобы решать проблемы, решили от них уходить. Теперьи глава "Железных дорог Литвы" Мантас Бартушка подает в отставку из-за ситуации с транзитом удобрений Беларуськалия. Об этом заявил председатель правления железнодорожной компании. Скандал вокруг Беларуськалия разгорелся после введения очередного пакета санкций со стороны США.
Литовские власти не могут разорвать контракт с белорусским поставщиком из-за угрозы серьезных судебных исков и штрафов на сотни миллионов евро. Ранее из-за невозможности решить ситуацию не исключила уход правительства в отставку ипремьер-министр Литвы. Уже подал заявление министр коммуникаций и транспорта. На аналогичные действия пошел и глава литовского МИД.
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