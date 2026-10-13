Главком НАТО в Европе указал на нехватку кадров в армиях стран ЕС

Армии европейских стран столкнулись с серьезной нехваткой личного состава. Дефицит кадров снижает общую боеспособность ЕС. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Военачальник подчеркнул, что полноценные вооруженные силы невозможно создать мгновенно. Главная сложность заключается в дефиците опытных офицеров для руководства подразделениями на разных уровнях.

По словам генерала, командиров невозможно создать "из воздуха", на их качественное обучение требуется много времени. Для решения этой кадровой проблемы европейским государствам придется менять законы о воинской повинности.