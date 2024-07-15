ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Главкома ВСУ обвинили в подготовке к поднятию белого флага

Депутат от партии "Слуга народа" обвинила главкома ВСУ в подготовке к поднятию белого флага. Сырский, по словам Марьяны Безуглой, согласен на прекращение огня и капитуляцию. Кроме того, главком, по ее мнению, не верит в победу Украины. Также политик добавила: Сырский принимал решения о ротации подразделений ВСУ, несмотря на возражения командиров, в результате была прорвана оборона. Сам же главком пока никак на обвинения не отреагировал, впрочем, как и другие украинские политики.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все