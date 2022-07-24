Главная демократия мира совершила самоубийство на наших глазах. Об этом и не только в "Клубе редакторов"

Убивали югославских детей, убивали детей во Вьетнаме, применяли запрещенное международными конвенциями оружие. Кстати, права человека - это такая увлекательная игра, в которую можно играть вдвоем, втроем и т. д. Белорусский МИД недавно опубликовал большой доклад о нарушении прав человека в различных странах коллективного Запада. А китайцы, которых уже упоминали, у них есть структура "Китайское общество прав человека". Они в конце 2021 года опубликовали доклад. По их подсчетам, в мире после окончания Второй мировой войны по наши дни произошло 248 военных конфликтов. Из них в 201-м конфликте наши американские "партнеры" приняли непосредственное участие.

Александр Шпаковский, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция", политолог

