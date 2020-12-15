Главная политическая интрига в США фактически разрешилась. Демократы празднуют победу

Мало того что Трампу не давали говорить неудобную правду в эфирах ведущих американских телеканалов, кислород перекрыли в интернете. Банили его посты в Twitter. Далее видеохостинг YouTube объявил, что удаляет любые видеоролики, где утверждается о фальсификации выборов в США.