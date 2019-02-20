Главной наследницей Карла Лагерфельда может стать его кошка

Мировые СМИ сейчас гадают, кто указан в завещании скончавшегося Карла Лагерфельда. У него не было ни жены, ни детей. Не исключено, что главной наследницей немецкого модельера станет бирманская кошка Шупетт. Она была рядом с кутюрье последние восемь лет, и Лагерфельд называл питомицу самым близким существом на земле. Впрочем, законы Франции не позволяют оставлять наследство животным. Хотя эксперты говорят: лазейки найти можно.