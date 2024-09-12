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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 09.10.2024
Переговоры президентов Беларуси и России в Москве. Рига выделяет средства на усиление границы. Избитые трупы беженцев на границе - все больше жертв европейского "гостеприимства". Провокационные маневры - учения "Железный волк" стартовали в Литве
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