Главой МВД Латвии стала представительница ЛГБТ

Неожиданно разрешился скоротечный правительственный кризис в Латвии. На один из ключевых постов - главы МВД - сегодня была назначена женщина. Примечательно, что Мария Голубева является открытой представительницей ЛГБТ-движения. Это могло стать одним из главных аргументов в пользу ее назначения. Министр иностранных дел страны Ринкевичс, сам состоящий в однополом браке, торжествующе объявил в "Твиттере": "Теперь нас таких в правительстве двое, хотя Латвии еще и предстоит многое решить!"