Новой главой МВФ избрана болгарка. Кристалина Георгиева стала второй женщиной в истории на этом посту, который она займет сроком на пять лет. Решение принял исполнительный совет фонда. 66-летняя Георгиева была единственным кандидатом на пост директора-распорядителя одного из крупнейших кредитных институтов мира, в распоряжении которого находится около триллиона долларов. Ранее она возглавляла Всемирный банк. До этого была членом Еврокомиссии. Прежняя руководитель МВФ Кристин Лагард переходит на должность руководителя Евроцентробанка.