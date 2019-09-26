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Главой МВФ избрана болгарка Кристалина Георгиева

Новой главой МВФ избрана болгарка. Кристалина Георгиева стала второй женщиной в истории на этом посту, который она займет сроком на пять лет. Решение принял исполнительный совет фонда. 66-летняя Георгиева была единственным кандидатом на пост директора-распорядителя одного из крупнейших кредитных институтов мира, в распоряжении которого находится около триллиона долларов. Ранее она возглавляла Всемирный банк. До этого была членом Еврокомиссии. Прежняя руководитель МВФ Кристин Лагард переходит на должность руководителя Евроцентробанка.

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