Главред Baltnews: Предложение Латвии закрыть рейсы в Беларусь и РФ - попытка разорвать связи

Инициатива Минтранса Латвии полностью прекратить автобусные пассажирские перевозки в Беларусь и Россию уже мало кого может удивить. Подобного рода предложения периодически озвучивают разные ведомства соседней страны в течение года.

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews:

"Это такая политика создания максимального дискомфорта и неудобства для собственных граждан, чтобы они не могли ездить в Россию, в Беларусь, смотреть, как живут в России, Беларуси, общаться с российскими и белорусскими друзьями, членами семьи. Это для этого создаются максимальные неудобства, чтобы не ехали. Любые связи они сломали - гуманитарные, экономические связи, а теперь хотят сломать человеческие - а это сложнее всего, ведь это связи индивидуальные. Пока есть отношения между людьми, родственниками, товарищами, их пропаганда не работает так эффективно, как они хотели бы".