Главред финансового портала "Акчабар": Цифровизация и ИИ кардинально меняют журналистику

Фото: Akchabar / TV BRICS

Главный редактор финансового портала "Акчабар" Мария Власова в интервью TV BRICS поддержала идею единого евразийского информационного пространства и назвала главные события последних 20 лет, которые изменили международную журналистику.

Самое важное событие последних 20 лет для медиадискурса и многополярности

Одним из ключевых событий последних двух десятилетий Мария Власова называет стремительное развитие интернета и цифровых платформ. Интернет стал основной медиасредой: информация распространяется почти в реальном времени, а события в любой точке планеты становятся доступными мгновенно.

Появление социальных сетей, онлайн-СМИ и пользовательского контента ослабило монополию традиционных медиацентров. Разные страны, сообщества и отдельные авторы получили возможность формировать собственные нарративы. В итоге глобальный медиадискурс стал заметно более разнообразным и децентрализованным.

Как изменился образ международной журналистики

Цифровизация полностью трансформировала профессию. Международная журналистика стала оперативнее и многоканальнее. Журналисты теперь имеют прямой доступ к первоисточникам и свидетельствам очевидцев через пользовательский контент и онлайн-экспертные сообщества.

Сама роль изменилась: журналист все чаще выступает не только источником информации, но и медиатором, аналитиком и верификатором данных в условиях информационного переизбытка.

Конкуренция с блогерами, влияние алгоритмов платформ, рост гражданской журналистики, усиление роли соцсетей и появление информационных (гибридных) конфликтов сделали медиапространство более многоголосым и доступным широкой аудитории.

Прогноз на ближайшие 20 лет: ИИ, доверие и новый медиаландшафт

По мнению Марии Власовой, следующие два десятилетия будут определяться интеграцией искусственного интеллекта в производство и распространение контента. Уже сейчас ИИ активно работает в новостных редакциях. В перспективе возможны частично или полностью виртуальные редакции, где рутинные процессы автоматизированы.

Это сравнимо с новой "промышленной революцией". Журналист все чаще будет оператором ИИ-систем: ставить задачи, проверять факты, интерпретировать данные и создавать смыслы. Вырастет ценность навыков фактчекинга, работы с алгоритмами, визуализации и персонализации контента.

quote Традиционные сайты СМИ могут столкнуться с кризисом, похожим на упадок печатной прессы. Основное потребление контента уйдет в социальные сети. Сами медиа все меньше будут просто источниками новостей и все больше - навигатором в информационном шуме. Главной ценностью станут не скорость, а доверие и контекст. Мария Власова

Единое евразийское информационное пространство: позиция и форматы

Мария Власова позитивно относится к идее единого евразийского информационного пространства. Для страны - члена ЕАЭС с 2015 года это логичное продолжение экономической и политической интеграции. Общее инфополе нужно не только для новостного обмена, но и для аналитики, прогнозирования и осознанного общественного диалога, говорит она.

Взаимодействие может развиваться в разных форматах:

совместные мультимедийные проекты и видеоконтент;

трансграничные журналистские расследования;

экспертные дискуссии и аналитические материалы с участием специалистов региона;

цифровые бюллетени и платформы с единой базовой информацией о процессах в ЕАЭС.

Такие форматы помогают синхронизировать повестку, снижать уровень дезинформации и укреплять взаимное доверие, сохраняя при этом редакционную независимость.

Что такое настоящая журналистика

Для главреда "Акчабара" настоящая журналистика - это прежде всего ответственная профессиональная деятельность по информированию общества о событиях в городе, стране, мире.

"Журналист - это не просто человек, передающий информацию, а специалист, способный находить значимые факты, отделять их от информационного шума и доносить до аудитории с помощью языка, визуализации и современных медиатехнологий. При этом настоящая журналистика, по моему мнению, невозможна без критического мышления и высокой профессиональной этики. Журналист несет ответственность не только за достоверность публикуемой информации, но и за ее общественные последствия. Он не принимает заявления на веру, умеет отличать экспертизу от популизма, не стремится к краткосрочному вниманию за счет сенсаций и скандалов и осознает ценность каждого материала в формировании общественной повестки", - говорит Мария Власова.

А важной задачей настоящей журналистики она считает служение общественному интересу, когда журналистика не навязывает аудитории готовые интерпретации и оценки, а помогает людям самостоятельно анализировать происходящее, формировать собственные выводы и участвовать в осмысленном общественном диалоге.

"Для меня показатель качественной журналистской работы - активная и думающая аудитория, способная продолжать обсуждение поднятых тем, задавать вопросы и вести конструктивную дискуссию. Именно такой диалог между журналистом и читателем, на мой взгляд, и определяет суть настоящей журналистики", - резюмирует Мария Власова.