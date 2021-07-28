Главред латвийского издания Insider проходит по уголовному делу о клевете

Сегодня в Москве полиция провела обыск в квартире главного редактора латвийского издания Insider. Роман Доброхотов обвиняется в клевете. Жертвой выступает нидерландский журналист Макс Ван дер Верфф. Ранее Insider писал, что Минобороны России якобы сливает через него информацию о сбитом в Донбассе боинге. В случае признания вины судом Доброхотову грозит штраф до миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.



