Главу канцелярии президента Польши внесли в базу "Миротворца"

Польский чиновник угодил в базу украинского "Миротворца" - сайта, откуда вычеркивают, когда человек уходит на тот свет, зачастую не по своей воле.

Киев объявил главу канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого угрозой национальной безопасности.

Богуцкий, комментируя прославление Бандеры и Волынскую резню, позволил себе назвать западные области Украины "Восточной Малопольшей".

Сайт "Миротворец" тут же выписал Богуцкому целый букет обвинений: покушение на территориальную целостность, разжигание межнациональной розни и даже "участие в актах гуманитарной агрессии" против Украины.

В Польше все громче требуют перекрыть финансовый кран для украинских беженцев. С 1 июля страна уже прекратила оплачивать жилье для 11 тыс. украинских беженцев.

Представитель партии "Конфедерация" призвал и вовсе прекратить все социальные выплаты. В пример приводят Чехию, где вскрылись случаи мошенничества: украинцы оформляли выплаты, не покидая Украины. Ущерб составил миллионы крон.

Депутат сейма Януш Ковальский заявлял, что надо вернуть всех украинцев из Польши на родину. А лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский назвал присвоение подразделению ВСУ имени главаря УПА "наглым и презренным поступком" и жестко подчеркнул: с культом Бандеры Киеву не место в Евросоюзе.