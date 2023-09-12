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Главу Еврокомиссии обвинили в расизме
Французский политик Флориан Филиппо обвинил главу Еврокомиссии в расизме и ущемлении россиян из-за запрета въезжать на территорию ЕС на российских автомобилях и перевозить с собой смартфоны. "Расизм и обобщения теперь разрешены, если они антироссийские. Неужели это "европейские ценности"?! Все это направлено на одно: увеличить напряженность, поддержать войну, подчиниться программе американских неоконсерваторов", - написал политик в Твиттер. Напомним, накануне Еврокомиссия под угрозой конфискации запретила россиянам въезжать в ЕС на зарегистрированных в России автомобилях.
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