Главы Минфинов России и США обсудили план мирного урегулирования в Украине

Украинский конфликт стал темой беседы министров финансов США и России на полях саммита глав Минфинов и Центробанков стран "Большой двадцатки". Мероприятие проходит в американском Эшвилле.

По информации телеканала CNBC, стороны обсудили возможный план мирного урегулирования, а также коснулись сферы взаимных интересов.

Американский министр заявил, Вашингтон не допускает никаких экономических послаблений для России или договоренностей по другим вопросам до завершения конфликта. Тем не менее встреча подчеркнула готовность Вашингтона возобновить дипломатические каналы высокого уровня с Москвой.