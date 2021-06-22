Спустя 80 лет с начала войны звучит призыв не допустить фальсификации истории. Главы дипмиссий бывших республик СССР в Брюсселе выступили против попрания исторический правды. В этот особый для памяти народов наших стран день дипломаты решительно осудили попытки переписать историю, возродить нацизм, стирая с лица земли исторические памятники подвигам освободителей. Все мировое сообщество, послы государств постсоветского пространства призывают честно и справедливо оценивать прошлое и настоящее, а также объединить усилия по построению мира без войн и конфликтов.