Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Кремль на подписание договоров, передает РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий прибыли на церемонию подписания договоров о вхождении в состав РФ, которая пройдет при участии президента России Владимира Путина в Георгиевском зале Кремля.