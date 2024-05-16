Главы МИД ЕС поддержали протесты в Грузии

Принятие закона остановит дальнейший прогресс Грузии на пути в ЕС и НАТО. Если это произойдет, ответственность будет прямо возложена на грузинское правительство. Однако, может, еще не поздно, мы слышали от госпожи президента, что она планирует наложить вето на закон. Это дает правительству возможность выхода. Откажитесь от этого неугодного законодательного акта вместе.

Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы

