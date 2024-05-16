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Главы МИД ЕС поддержали протесты в Грузии

Западная политика под прикрытием демократии или не что иное, как двойные стандарты.

Протесты в Грузии возглавили министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии. Это не что иное, как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Западноевропейский десант выступил с прямым призывом к грузинскому народу пойти против своего правительства. А само правительство открыто шантажируют угрозами и санкциями.

Принятие закона остановит дальнейший прогресс Грузии на пути в ЕС и НАТО. Если это произойдет, ответственность будет прямо возложена на грузинское правительство. Однако, может, еще не поздно, мы слышали от госпожи президента, что она планирует наложить вето на закон. Это дает правительству возможность выхода. Откажитесь от этого неугодного законодательного акта вместе.
Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы

Этот закон нарушает права человека и гражданские свободы, и все, что отстаивает ЕС. Этот закон - символ вашего выбора между Россией и Евросоюзом. Этот закон еще больше отдаляет Грузию от европейского пути.

Под прикрытием демократии и прав человека звучит откровенный шантаж и русофобские угрозы. Европейский союз на решение обязательно отреагирует самым негативным образом, подчеркнули западные дипломаты.

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