Главы МИД ЕС согласовали отправку наблюдателей на границу Армении и Азербайджана

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для решения проблем на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе, пишет ТАСС.

"Сегодня Совет принял решение направить до 40 экспертов ЕС вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе", - отмечается в нем.

ЕС подчеркивает, что решение о создании гражданской миссии в регион последовало за встречей 6 октября в Праге между лидерами Армении, Азербайджана, Франции и главы Евросовета и "направлено на содействие восстановлению мира и безопасности в этом районе, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами".



