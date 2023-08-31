Главы МИД России и Турции обсудили альтернативу зерновой сделке

Вывозу российского зерна и российских удобрений мешает Запад. Ооновцы сами ничего сделать не могут, они вынуждены просить Запад проявить благоразумие, проявить конструктивный подход. Запад этого делать не хочет. И пока все сводится к одним обещаниям. Я поэтому могу только подтвердить, что как только будут не обещания, а гарантии с конкретным результатом, который может быть прямо завтра претворен в жизнь, так прямо с завтрашнего дня и возобновится реализация этого пакета в полной мере.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России