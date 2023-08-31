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Главы МИД России и Турции обсудили альтернативу зерновой сделке
Проявить благоразумие просят Запад уже даже в ООН. Это касается и зерновой сделки. Глава российского МИД обсудил с министром иностранных дел Турции инициативу президента России о поставке 1 млн т зерна по льготной цене (для дальнейшей отправки в наиболее нуждающиеся страны). Сергей Лавров отметил, что вопрос также обсуждается с Катаром, который готов принять участие в финансовых аспектах этой инициативы. Пока же России не дают гарантий, которые позволили бы возобновить действие зерновой сделки. Есть только "обещания".
Вывозу российского зерна и российских удобрений мешает Запад. Ооновцы сами ничего сделать не могут, они вынуждены просить Запад проявить благоразумие, проявить конструктивный подход. Запад этого делать не хочет. И пока все сводится к одним обещаниям. Я поэтому могу только подтвердить, что как только будут не обещания, а гарантии с конкретным результатом, который может быть прямо завтра претворен в жизнь, так прямо с завтрашнего дня и возобновится реализация этого пакета в полной мере.
Сергей Лавров также подчеркнул, что Россия довела до турецкой стороны понимание о том, что должен сделать Запад для восстановления зерновой сделки.
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