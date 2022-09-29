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Обыски и задержания в Черногории - главы МВД и Минобороны страны поспорили о "шпионах"
Глава МВД Черногории Филип Аджич и министр обороны Рашко Коневич на заседании кабмина в техническом мандате поспорили о подозреваемых при обысках и задержаниях граждан, проходящих 29 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
Издание Vijesti сообщило со ссылкой на неназванные источники, что в Подгорице в четверг якобы задержаны несколько черногорских граждан по подозрению в шпионаже в пользу России. Спецпрокуратура затем опровергла сообщения о задержаниях, по словам пресс-секретаря Вукаса Радонича, "проводятся обыски в нескольких объектах по подозрению в создании преступной организации и шпионаже".
"Делаем все, чтобы Черногорию лишить любого негативного внешнего влияния и очистить спецслужбы от людей, которые более 10 лет, не двух, связаны с другими службами внутри системы. Не надо бросать тень на отличные акции с целью защиты национальных интересов Черногории", - цитирует слова Аджича на заседании кабмина радио и телевидение республики.
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