Атака ВСУ на Курскую область России усугубляет конфликт и рушит надежды на мирные переговоры. Об этом пишет Global Times.

Издание подчеркивает: США показали двуличность - продолжают поддерживать Киев в финансовом и военном плане, при этом заявляя о якобы "сдерживании" применения американского оружия.

Действия Вашингтона "вопреки воле мирового большинства препятствуют усилиям по налаживанию диалога и урегулированию кризиса", говорится в материале.