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Global Times: атака ВСУ на Курскую область рушит надежды на мирные переговоры
Атака ВСУ на Курскую область России усугубляет конфликт и рушит надежды на мирные переговоры. Об этом пишет Global Times.
Издание подчеркивает: США показали двуличность - продолжают поддерживать Киев в финансовом и военном плане, при этом заявляя о якобы "сдерживании" применения американского оружия.
Действия Вашингтона "вопреки воле мирового большинства препятствуют усилиям по налаживанию диалога и урегулированию кризиса", говорится в материале.
Ранее в Пентагоне заявили, что удары ВСУ американским оружием в Курской области "укладываются в политику США".
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