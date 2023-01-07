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Global Times: конфликт в Украине заходит в тупик
Решение президента Украины Владимира Зеленского отвергнуть предложение российского лидера Владимира Путина о рождественском перемирии показало, что конфликт в Украине заходит в тупик, пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание Global Times.
"Новый пакет военной помощи показывает, что Запад по-прежнему использует любую возможность, чтобы сбить Россию с ног, вместо того, чтобы разрядить ситуацию",
- утверждают аналитики.
По их прогнозам, патовая ситуация на поле боя сохранится до тех пор, пока участвующие в противостоянии силы, в том числеСШАиНАТО, не сядут за стол переговоров.
"Ключ к разрешению кризиса лежит на обеих сторонах конфликта и задействованных в нем силах, таких как США и НАТО",
- подчеркнули в издании.
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