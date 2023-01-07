Global Times: конфликт в Украине заходит в тупик

Решение президента Украины Владимира Зеленского отвергнуть предложение российского лидера Владимира Путина о рождественском перемирии показало, что конфликт в Украине заходит в тупик, пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание Global Times.





"Новый пакет военной помощи показывает, что Запад по-прежнему использует любую возможность, чтобы сбить Россию с ног, вместо того, чтобы разрядить ситуацию",

- утверждают аналитики.

По их прогнозам, патовая ситуация на поле боя сохранится до тех пор, пока участвующие в противостоянии силы, в том числеСШАиНАТО, не сядут за стол переговоров.

"Ключ к разрешению кризиса лежит на обеих сторонах конфликта и задействованных в нем силах, таких как США и НАТО",