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Global Times: США манипулируют Евросоюзом
Литва готовится закупить ракетные системы HIMARS и потратить на это 60 миллионов евро. США предоставят 8 пусковых установок, а также систему контроля и управления. Правда, Штаты обещали HIMARS также и Украине. Годовое производство их - 24 единицы, так что на всех этого оружия точно не хватит.
Литва: скачок инфляции поразил экспертов
И пока литовские власти тратят бюджет на оружие, в стране растет инфляция. Она уже составляет 24 % годовых. Рост цен на продовольствие также стремительно повышается.
Итальянские рабочие требуют поддержки
В Риме протестуют национальные профсоюзы. Они требуют защитить трудящихся от нищеты. Новое правительство обещало сменить курс, но под давлением Брюсселя премьер-министр назначает на ключевые должности все тех же либералов.
Санкции будут сохраняться
Пока же Европа следует указаниям Вашингтона и не заботится о состоянии экономики в странах ЕС. Итог телефонных переговоров канцлера Германии и президента США - санкционное давление на Россию будет сохраняться. Также договорились и далее оказывать всевозможную поддержку Украине.
Global Times: США манипулируют Евросоюзом
Отношения ЕС и США комментирует китайское издание Global Times. Аналитики отмечают: Евросоюз под влиянием США проводит невыгодную для себя политику, итогом станет энергетический кризис и крупные экономические проблемы. США пытаются манипулировать высокими ценами на энергоносители, чтобы еще больше ослабить европейскую экономику и заставить промышленные компании уйти с рынка Евросоюза.
Фото: TASS/DPA/Jens Kalaene
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