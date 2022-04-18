GlobaL Times: США надеются на продолжительный конфликт в Украине

Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке: Я думаю, большинство американцев понимает, что происходящее сейчас на Украине очень мало влияет на нас. Мнение о том, что Путин - автор наших проблем, нонсенс. Что действительно грустно: в попытке убедить американцев в том, что ситуация на Украине влияет на нас, используются понятия геноцида. Это необоснованные утверждения, никто не подтверждает эти факты. Они пытаются на скорую руку мобилизовать антироссийские чувства, это приятный способ отвлечься от катастрофы дома.