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GlobaL Times: США надеются на продолжительный конфликт в Украине
США надеются на продолжительный конфликт в Украине ради собственной выгоды. Об этом сообщает газета GlobaL Times. В публикации отмечается: "После начала украинского кризиса почти все действия Вашингтона сводились к затягиванию конфликта, и для этого предпринимались все виды мобилизации и "усилий". "США используют хаос в интересах американских производителей оружия, чьи акции существенно растут. А Вашингтон получает геополитические дивиденды от манипулирования Европой и НАТО под видом российской угрозы", - резюмируют авторы материала.
Дуглас Макгрегор: Вашингтон пытается отвлечься от катастрофы дома
Все больше людей начинают понимать истинные намерения Запада. Американское правительство продолжает подбрасывать дрова в огонь разгорающегося конфликта исключительно ради своих личных интересов. На этот счет высказался и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке: Я думаю, большинство американцев понимает, что происходящее сейчас на Украине очень мало влияет на нас. Мнение о том, что Путин - автор наших проблем, нонсенс. Что действительно грустно: в попытке убедить американцев в том, что ситуация на Украине влияет на нас, используются понятия геноцида. Это необоснованные утверждения, никто не подтверждает эти факты. Они пытаются на скорую руку мобилизовать антироссийские чувства, это приятный способ отвлечься от катастрофы дома.
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