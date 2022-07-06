Global Times: США вступили на путь деградации

Китайское издание Global Times характеризует нынешнее состояние США как стремительную деградацию. Упадок во всех сферах: ситуация в экономике более катастрофическая, международное влияние стремится к нулю. Трагические изменения происходят в самих США. Социальная деградация привела к волне массовых убийств и формированию армии наркоманов из десятков миллионов человек. Руководство Штатов пытается отвлекать общественность от острых проблем, предлагая воевать из-за запрета абортов и мнимых заговоров. Стратегии развития нет: движение по пути деградации остановить невозможно.

