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Global Times: Запад превратил Украину в оружейный полигон
Ситуацию в Украине анализирует Global Times: Запад превратил Незалежную в оружейный полигон для ослабления России. В публикации отмечается: "Киев за последние шесть месяцев получил от США военной помощи более 10 миллиардов долларов и дешевые похвалы от западных политиков и СМИ, но только не гарантии в сфере безопасности". Ценой, которую Украина платит за помощь США и Запада, стало то, что ее обширные черноземы "превратились в испытательный полигон для американского и западного оружия". Авторы материала посоветовали странам-гегемонам и закрытым альянсам, которые одержимы "абсолютной безопасностью", не позволять кризису разрастаться, иначе это приведет лишь к еще худшему глобальному кризису безопасности.
Фото: pixabay.com
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