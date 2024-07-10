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Глобальная подмена и махинация с общественным мнением - так можно охарактеризовать результаты досрочных выборов во французский парламент
Кризис доверия власти в странах западного блока бьет все показатели. Люди не видят вовлеченности собственных чиновников в решение внутренних проблем. А их после санкционного противостояния как никогда много. Цены на продукты и бензин не оставляют равнодушных. Бифуркацией Европы стало протестное голосование электората.
Глобальная подмена и махинация с общественным мнением - именно так можно охарактеризовать результаты досрочных выборов во французский парламент. Триумф правого "Национального объединения" в первом туре обернулся фиаско во втором. Сговор союза левых партий с правящей партией Макрона с целью противостоять конкурентам и не мешать друг другу принес свои плоды.
В результате торжества французской "демократии" в минувшее воскресенье, 7 июля, из избирательных списков пропали 224 фамилии. Как итог, ни один из политических блоков не смог получить абсолютное большинство. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" номинально одержала победу, получив 182 места. Следом за ней макронисты - 168 мандатов. Замыкают тройку правые во главе с Ле Пен и Барделла - 143 места. Казалось бы, шалость удалась и власть удержалась. Вот только больше о союзе победителей и проигравших речи не идет. Лидер левых Меланшон прямо требует передать бразды правления ему.
Впрочем, макронисты расставаться с властью не спешат. Они демонстрируют явное желание ничего левым не давать и делают вид, что победители мало что из себя представляют.
Подробнее об итогах выборов в парламент Франции смотрите в проекте АТН "Тренды".
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