Глобальный долг в мире превысил 100 трлн долларов

Глобальный долг в мире на начало 2025 года превысил 100 трл долларов. Таковы данные Организации экономического сотрудничества и развития.

Проблема, отмечают эксперты, не в сумме, прежде бывало и больше, а в стоимости денег. Именно по этой причине обслуживание долга может стать для многих заемщиков неподъемным.

Так, расходы многих правительств на выплату процентов по своим заимствованиям выросли свыше 3 % ВВП, превысив расходы на оборону. И сегодня процентные расходы в мире являются самыми высокими за 20 лет. Все это происходит на фоне увеличения расходов в целом во многих странах на оборону, социальные проекты, ликвидацию последствий стихийных бедствий и другие цели.