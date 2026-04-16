Глобальный нефтяной кризис на подходе: США блокируют иранские порты, хуситы - Красное море

Американское Центральное военное командование заявляет, что продолжает эффективную блокаду иранских морских портов. Сообщается, что 16 апреля был возвращен к причалу персидский танкер, который пытался выйти из Ормузского пролива.



В свою очередь, Тегеран требует немедленного прекращения блокады. Персы указывают, что в случае обострения ситуации их целью могут стать все суда, находящиеся в пределах досягаемости артиллерии. Кроме того, союзники Ирана - йеменские хуситы - угрожают блокадой Баб-эль-Мандебского пролива, который запирает Красное море.



В этом случае глобальный нефтяной кризис станет гораздо более острым, чем сейчас.