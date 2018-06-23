Глобальный сбой произошел в аэропорту Домодедово

Ряд авиакомпаний столкнулись с проблемами регистрации пассажиров - у стоек собрались огромные очереди. Отменены десятки рейсов. Авиакомпания S7 сослалась на сбой системы SITA, из-за этого возникли проблемы и у других аэропортов - Шереметьево и Внуково. В Домодедово заявили, что они предоставили свою систему регистрации для компаний, столкнувшихся с проблемами из-за SITA, так что, регистрация вновь возобновлена.