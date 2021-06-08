Глобальный сбой в работе информационных ресурсов по всему миру

Глобальный сбой в работе крупнейших информационных ресурсов. По всему миру перестали работать сайты New York Times, BBC, CNN, Guardian и других СМИ. Недоступна и страница британского правительства. Неполадки наблюдаются в работе Twitter и онлайн-магазина Amazon. С чем связана поломка, пока неизвестно. Рассматривают проблемы в работе популярного провайдера Fastly. Не исключена хакерская атака.