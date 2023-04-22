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"Глупость, конечно, невозможная" - Захарова о словах Вайкуле о целесообразности памятников героям ВОВ
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова Лаймы Вайкуле о целесообразности существования памятников героям ВОВ глупостью и варварством, пишет БЕЛТА.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в соцсетях ответила на слова певицы Вайкуле о памятниках советским солдатам, обозначив, что "такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально".
Захарова отметила, что высказывания Вайкуле - "глупость, конечно, невозможная", они свидетельствуют о "новом рекорде неадеквата" со стороны певицы.
Захарова добавила, что люди, которые сносят памятники, всегда считались варварами. Ведь слово "памятник" происходит от слова "память", а не от "художественной ценности", обозначила дипломат.
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что говорить такое о памятниках воинам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков, ставших значимыми символами для миллионов людей, способен лишь человек с "атрофированным художественным вкусом".
Фото:ТАСС
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