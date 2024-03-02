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Гнев фермеров не утихает в Европе: акция протеста вспыхнула в Испании, польские аграрии блокируют КПП на границе с Украиной

Крестьянский гнев не утихает в Европе. Несмотря на уговоры местной полиции и некоторые уступки властей, испанские фермеры не хотят возвращаться в поля. Стихийная акция протеста вспыхнула в городе Сарагоса. Митингующие хотели прорваться во дворец, где проходило заседание правительства. Однако на пути встали силовики с дубинками.

По сообщениям местных СМИ, после столкновения полиции с фермерами один из протестующих госпитализирован.

Польские фермеры блокируют КПП на границе с Украиной

Продолжается противостояние польских и украинских аграриев. Накануне стало известно, что поляки прекратили пропуск грузовиков через пункт пропуска "Шегини" на границе с Незалежной в обе стороны. Во всяком случае, бесплатно. Украинские водители уже обвинили своих соотечественников из Львова в подкупе поляков. Утверждается, что желающие проехать платят по 250 долларов за машину.

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