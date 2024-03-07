Жители Донбасса оценили работу мониторинговой миссии ОБСЕ, которая действий украинских боевиков частенько не замечала. "Осторожно, слепые ОБСЕ" - столь говорящими надписями были расписаны многие стены. Но если бы только это.

Вообще свои миротворческие задачи организация мира с треском провалила во многих регионах: Приднестровье, Карабах и другие. Показала отсутствие политической компетенции и главное - воли при урегулировании вооруженных конфликтов. По сути, ничего не сделала и для реализации Минских соглашений.





В шпионаже и подстрекательстве мониторинговую миссию обвиняли еще до украинских событий.





Начало конца Югославии тоже корнями отсюда. Не напрямую, но связь очевидна. И здесь фигурирует именно отчет ОБСЕ. Главой миссии в Косово в то время был американец Уильям Уокер, тесно связанный с ЦРУ. Сегодня его называют одним из исполнителей информационной провокации, которая стала поводом, чтобы жестоко бомбить Белград.

Все происходило в косовском селе Рачак. В 1999 году поступила информация о том, что сербская полиция якобы казнила там 45 мирных албанцев. В село внезапно нагрянул руководитель Контрольной миссии ОБСЕ в Косово и Метохии - тот самый Уильям Уокер. После этого заявил всему миру о том, что видел гору тел, то есть расстрелянных мирных жителей. Без суда и следствия он возложил вину на сербскую полицию. А после авиация НАТО более двух месяцев кошмарила жителей Белграда авиабомбами. Западная пресса, подыгрывая ОБСЕ, назвала это вторжение в суверенное государство "гуманитарной интервенцией".



А спустя год по классике западных институтов оказалось, что ни массовых расстрелов, ни тем более кровавой резни в Рачаке не было. Это фальсификация. Большинство погибших являлись боевиками "Освободительной армии Косово". Их для картинки в СМИ переодели в гражданскую одежду, сфабриковав тот самый "казус белли".