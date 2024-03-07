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Гнилая изнанка ОБСЕ - как миротворческая организация помогла Югославии встретить свой конец
Жители Донбасса оценили работу мониторинговой миссии ОБСЕ, которая действий украинских боевиков частенько не замечала. "Осторожно, слепые ОБСЕ" - столь говорящими надписями были расписаны многие стены. Но если бы только это.
Вообще свои миротворческие задачи организация мира с треском провалила во многих регионах: Приднестровье, Карабах и другие. Показала отсутствие политической компетенции и главное - воли при урегулировании вооруженных конфликтов. По сути, ничего не сделала и для реализации Минских соглашений.
В шпионаже и подстрекательстве мониторинговую миссию обвиняли еще до украинских событий.
Начало конца Югославии тоже корнями отсюда. Не напрямую, но связь очевидна. И здесь фигурирует именно отчет ОБСЕ. Главой миссии в Косово в то время был американец Уильям Уокер, тесно связанный с ЦРУ. Сегодня его называют одним из исполнителей информационной провокации, которая стала поводом, чтобы жестоко бомбить Белград.
Все происходило в косовском селе Рачак. В 1999 году поступила информация о том, что сербская полиция якобы казнила там 45 мирных албанцев. В село внезапно нагрянул руководитель Контрольной миссии ОБСЕ в Косово и Метохии - тот самый Уильям Уокер. После этого заявил всему миру о том, что видел гору тел, то есть расстрелянных мирных жителей. Без суда и следствия он возложил вину на сербскую полицию. А после авиация НАТО более двух месяцев кошмарила жителей Белграда авиабомбами. Западная пресса, подыгрывая ОБСЕ, назвала это вторжение в суверенное государство "гуманитарной интервенцией".
А спустя год по классике западных институтов оказалось, что ни массовых расстрелов, ни тем более кровавой резни в Рачаке не было. Это фальсификация. Большинство погибших являлись боевиками "Освободительной армии Косово". Их для картинки в СМИ переодели в гражданскую одежду, сфабриковав тот самый "казус белли".
Кто на самом деле скрывается за аббревиатурой ОБСЕ? Чем занимаются вестники мира? Политический шантаж вместо объективности, работа на иностранную разведку вместо уважения, провалы миротворческих миссий и деградация принципов - в "Понятной политике" откроется истинное лицо агентов влияния.
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