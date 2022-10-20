3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Goblal Times: европейцы начали понимать, что стали жертвами стратегии США
Европейцы постепенно осознают, что стали жертвами глобальной стратегии США, информирует Goblal Times.
Авторы материала отмечают: "В условиях, когда конфликт в Украине поставил Европу на распутье, ЕС может либо продолжить следовать за Штатами, либо вести объединенное и скоординированное развитие, чтобы помешать Вашингтону извлечь выгоду из потерь Евросоюза".
Отмечается также, что некоторые европейские государства планируют ввести ценовой порог на весь газ. Вот только ЕС может столкнуться с дефицитом голубого топлива зимой, если предлагаемое ограничение приведет к полному прекращению поставок газа из России, резюмируют журналисты.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов