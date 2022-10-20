Goblal Times: европейцы начали понимать, что стали жертвами стратегии США

Авторы материала отмечают: "В условиях, когда конфликт в Украине поставил Европу на распутье, ЕС может либо продолжить следовать за Штатами, либо вести объединенное и скоординированное развитие, чтобы помешать Вашингтону извлечь выгоду из потерь Евросоюза".

Отмечается также, что некоторые европейские государства планируют ввести ценовой порог на весь газ. Вот только ЕС может столкнуться с дефицитом голубого топлива зимой, если предлагаемое ограничение приведет к полному прекращению поставок газа из России, резюмируют журналисты.