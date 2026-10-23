"Год УПА" против кредита: как Варшава и Киев обмениваются ударами

Два удара подряд - и оба ниже пояса. Польша, которая с 2022 года передала Киеву оружия более чем на 3 млрд евро, заморозила переговоры с Украиной о новом кредите на закупку вооружения. Варшава помалкивает, но накануне во Львове решили объявить 2027-й годом УПА и Шухевича. Это все равно что плюнуть в лицо полякам. Ведь для них УПА не "герои", а могильщики Волыни.

Шведский король демонстративно не пожал руку Зеленскому, отшатнувшись так, будто ему предложили потрогать что-то липкое и несвежее. А Зеленский ее тянул. И, кажется, Зеленский после слегка так плюнул ему под ноги. Присмотритесь.

Историческая шизофрения как госполитика

Шведский король продемонстрировал высший класс дипломатического игнора. Руки потом пожали для фото, но осадочек остался. Если вы сапер на поле, которое кругом заминировано, но вместо аккуратных движений прыгаете вприсядку, не удивляйтесь, если вам оторвет ноги. Украину топят? Наверное, пока нет. Но вот брезгливо избегают рукопожатий - уже, кажется, да. Официально Варшава отрицает приостановку военной помощи: спикер Минобороны назвал эти данные "ложными". Неофициально - издание Onet со ссылкой на правительственные круги сообщило, что переговоры о кредите на закупку польского оружия для ВСУ заморожены. Самое смешное: польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш еще в июне прямо заявил, что Варшава не передаст Украине оружие, закупленное по европейской кредитной программе SAFE - 43,7 млрд евро, которые пойдут "исключительно на усиление польской армии". У кого-то заканчиваются деньги и пушки, а у кого-то - терпение. Навроцкий, лишив накануне Зеленского высшей госнаграды Польши - ордена Белого орла, назвал это следствием превышения болевого порога. Варшаве не нравится героизация УПА, бойцы которой, по разным оценкам, вырезали от 30 до 100 тыс. поляков. И вот 20 октября львовский облсовет объявляет 2027-й годом УПА, Шухевича и Ольжича. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал это решение "неумным и самоубийственным для Украины".

Все закончится изменением отношения к Украине в целом

Владимир Олейник, член совета международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Какой-то областной совет, который, поверьте мне, не имеет никакой компетенции. Я как бывший мэр Черкасс вам говорю: внешняя политика - не его дело, а он вдруг заявляет: "Давайте объявим годом УПА и Шухевича. Ну, там и другие есть, еще один деятель. Понятно, это вызвало возмущение Польши, тормознули на какой-то период поставки оружия, пакет был уже сформирован. Понятно, идут консультации: "Давайте сдайте назад", так сказать, в этом вопросе. Но этот вопрос очень зашел в польское общество, и в следующем году, во время выборов, мы увидим, как он даст результаты. Особенно поднимает этот вопрос оппозиция: Качиньский и так далее. Потому что президент Польши, который так отреагировал на название УПА, я думаю, на такое решение областного совета, он все-таки был директором Института национальной памяти и, как говорится, глубоко посвящен в эти детали. А Туск подыгрывает Зеленскому. Но закончится это тем, что Польша будет менять свое отношение к Украине в целом".

Польская контрразведка в шоке

Польша когда-то предложила Киеву свои МиГ-29 в обмен на украинский опыт работы с дронами. Классический "партнерский" подход: мы вам самолеты, вы нам технологии. Украинский посол Василий Боднар в эфире RMF FM честно признал: эти МиГи в нынешнем виде для боевых действий не годятся - требуют серьезной модернизации. Это не передача военной техники. Это передача головной боли. Пока идут переговоры о том, что заплатить за нее, в Польше снова падают "непонятные объекты". Вроде бы это был муляж, прилетевший со стороны Украины. Но поляки все равно нервничают. Стоило только заговорить о приостановке помощи из-за "года УПА", и сразу что-то начало падать. Может, это намек? Или просто совпадение? Сикорский заявил, что у Польши закончились ракеты Patriot, которые можно было бы передать Украине. Дефицит ракет-перехватчиков вырос после атак на Иран. И в этот же момент США передают их Эстонии. Таллин получает то, что так нужно Киеву. Сикорский, конечно, ни словом не связал отсутствие Patriot с львовским голосованием. Это все просто так совпало.

Вот и вся "несгибаемая солидарность". Пока на фронте считают снаряды, во Львове считают годовщины. Пока Львов играет в "год УПА", Варшава играет в "замороженный кредит". Сначала объявляешь героями тех, кого соседи помнят как палачей, потом удивляешься, почему рука помощи становится короче.

А шведский король, даже если и пожал руку, уже не может не замечать, как пахнет история. Украина продолжает тонуть. И топят ее не враги. Топят ее "союзники" с холодным расчетом и длинной памятью.