Год как с нами живет коронавирус. Усталость от карантина выливается в протестные акции

На этой неделе исполнился год, как с нами живет коронавирус. По крайней мере официально - год. COVID-19 сумел наделать немало шума в первые дни и впоследствии вылился в панику: закрытие границ по всему миру, и оставил за собой печальную статистику. На сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, почти 59 миллионов заболевших. Вирус проник в самые отдаленные места нашей планеты. Пандемия изменила жизнь миллиардов людей, привела к политической, социальной и экономической нестабильности во многих странах. Усталость от карантина выливается в протестные акции. В Праге и Братиславе прошли массовые митинги против ограничительных мер. В Берлине многотысячные протесты переросли в столкновения с демонстрантами. Полиция дает бескомпромиссный ответ. От такого напора водомета не выдерживают ни протестующие, ни демократические принципы властей. Сбивая с ног тех, кто выходит на улицы, и с толку - ОБСЕ. Задержаны десятки человек.