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Год как с нами живет коронавирус. Усталость от карантина выливается в протестные акции
На этой неделе исполнился год, как с нами живет коронавирус. По крайней мере официально - год. COVID-19 сумел наделать немало шума в первые дни и впоследствии вылился в панику: закрытие границ по всему миру, и оставил за собой печальную статистику. На сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, почти 59 миллионов заболевших. Вирус проник в самые отдаленные места нашей планеты. Пандемия изменила жизнь миллиардов людей, привела к политической, социальной и экономической нестабильности во многих странах. Усталость от карантина выливается в протестные акции. В Праге и Братиславе прошли массовые митинги против ограничительных мер. В Берлине многотысячные протесты переросли в столкновения с демонстрантами. Полиция дает бескомпромиссный ответ. От такого напора водомета не выдерживают ни протестующие, ни демократические принципы властей. Сбивая с ног тех, кто выходит на улицы, и с толку - ОБСЕ. Задержаны десятки человек.
Уже привычно: тысячи протестующих и на улицах Варшавы. Противники карантинных ограничений присоединяются к активистам "Женской забастовки". Которые устали от тех, кто вечно толкует о правах человека, но в своей же стране лишает женщин даже права распоряжаться собственным здоровьем" - именно так звучат их лозунги. Полиция в средствах не стесняется. Здесь также в ход идут дубинки, шумовые гранаты и водометы - словом, весь набор…
Полыхает костер беспорядков и в Таиланде, где действует режим чрезвычайного положения. В стране продолжает действовать запрет на проведение массовых собраний - тем не менее, протесты, в том числе и против ограничений, в стране собираются регулярно. Полиция отвечает водометами и слезоточивым газом.
В Чили также не стихают беспорядки, которые разгоняют спецсредствами. Страна переживает экономический спад из-за весенних тотальных ограничений. При этом число жертв коронавируса продолжает расти.
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