Вот уже год как в Афганистане закончилась американская военная миссия. Движение "Талибан" сегодня устроило парад в честь годовщины жизни без американского диктата на бывшей авиабазе США "Баграм". В августе 2021 года весь мир увидел, как обращаются со своими "товарищами и партнерами" главные демократы. Сотрудничавшие с США афганцы умирали в давке в аэропорту. Их сбрасывали с самолетов.

Посольство России в США выступило с призывом к Вашингтону признать свое поражение в Афганской войне и немедленно оказать практически уничтоженной стране самую широкую помощь. Из-за американского вторжения центральноазиатское государство погрузилось в пучину гуманитарной катастрофы. За годы оккупации там погибли не менее 150 тысяч человек, из которых 50 тысяч были мирными жителями. Уничтожено материальных ценностей на триллионы долларов. Однако нынешние бедствия Афганистана (голод, бесконтрольное распространение оружия, рост наркопроизводства) могут привести к еще более масштабным жертвам, напоминает посольство России в Вашингтоне.