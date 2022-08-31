3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Год назад США вывели войска из Афганистана
Вот уже год как в Афганистане закончилась американская военная миссия. Движение "Талибан" сегодня устроило парад в честь годовщины жизни без американского диктата на бывшей авиабазе США "Баграм". В августе 2021 года весь мир увидел, как обращаются со своими "товарищами и партнерами" главные демократы. Сотрудничавшие с США афганцы умирали в давке в аэропорту. Их сбрасывали с самолетов.
Посольство России в США выступило с призывом к Вашингтону признать свое поражение в Афганской войне и немедленно оказать практически уничтоженной стране самую широкую помощь. Из-за американского вторжения центральноазиатское государство погрузилось в пучину гуманитарной катастрофы. За годы оккупации там погибли не менее 150 тысяч человек, из которых 50 тысяч были мирными жителями. Уничтожено материальных ценностей на триллионы долларов. Однако нынешние бедствия Афганистана (голод, бесконтрольное распространение оружия, рост наркопроизводства) могут привести к еще более масштабным жертвам, напоминает посольство России в Вашингтоне.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов