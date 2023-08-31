Европа продолжает пожинать последствия санкций. Годовая инфляция в еврозоне перестала замедляться. По итогам августа этот показатель не изменился и остался на уровне июля - 5,3 %. Уровень инфляции по-прежнему значительно превышает целевой показатель в 2 %. А потребительские цены в еврозоне в этом месяце выросли на 0,6 % по сравнению с предыдущим.