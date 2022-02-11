Годовая инфляция в США обновила 40-летний рекорд

Годовая инфляция в США побила 40-летний рекорд, достигнув семи с половиной процентов. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на данные американского Минтруда. В январе цены на товары в стране резко подскочили, превысив прогнозы экономистов. Особенно подорожали продукты питания и электричество. В годовом исчислении цены на продовольствие выросли на 7 %, а энергоносители - на 39,9 %. Среди причин роста инфляции называют дисбаланс спроса и предложения, вызванный нарушением цепочек поставок в условиях ковид-ограничений.