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Годовая инфляция в Великобритании достигла рекордного уровня. Что дальше?
С серьезным испытанием на прочность столкнулась западная экономика. Годовая инфляция в Великобритании достигла рекордного уровня: 9,4 %. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны.
В то же время российская экономика оказалась сильнее, чем представлял себе Запад, констатирует одно из итальянских изданий. В публикации отмечается: даже в условиях конфликта торговый баланс страны остается активным, а стремительный рост цен на нефть и газ гарантирует значительные налоговые поступления. Со стороны Евросоюза было наивно рассчитывать на изоляцию России без тяжелых последствий для самих себя, резюмируют журналисты.
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