Годовая инфляция в Великобритании достигла рекордного уровня. Что дальше?

В то же время российская экономика оказалась сильнее, чем представлял себе Запад, констатирует одно из итальянских изданий. В публикации отмечается: даже в условиях конфликта торговый баланс страны остается активным, а стремительный рост цен на нефть и газ гарантирует значительные налоговые поступления. Со стороны Евросоюза было наивно рассчитывать на изоляцию России без тяжелых последствий для самих себя, резюмируют журналисты.