Годовщина бомбежки Белграда: кто дал старт военному преступлению под предлогом гуманитарной миссии?

Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дунае.

"Цель - это обязательное мирное урегулирование этой проблемы".

НАТО воевало не с Милошевичем и не с югославскими войсками, оно воевало с детьми. То, что Александр Григорьевич Лукашенко приехал тогда в Югославию, которая находилась под бомбардировками, это действительно храбрый поступок, это поступок лидера. Потому что очень многие друзья Югославии после того, как НАТО заявило, что будет страну бомбить, мгновенно отвернулись от нее, страшно испугались, спрятались под своими кустами, забрались под кровати и стали ждать, когда НАТО поставит на Югославии крест. Александр Григорьевич Лукашенко не испугался этого. И это действительно поступок настоящего лидера, Президента страны, политика, который понимает всю глубину ответственности за поддержание мира.



Спустя 23 года видно, насколько ужасной, ошибочной, противозаконной и крайне аморальной была та операция 19 стран НАТО. Как это сегодня постыдно и, простите за это слово, глупо звучит, что они напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы. Как они говорили, предотвращаем появление нового Освенцима, и это сказал тогдашний глава МИД ФРГ Йошка Фишер, а также были "сопутствующие потери" и бессмысленная ложь, которые они создавали. Поэтому как нелепо, когда они сегодня обвиняют Россию из-за Украины!

С Корейской войны 1950-1953 годов Соединенные Штаты Америки более трех десятков раз вторгались в суверенитет других государств. И, естественно, не имея мандата Совета Безопасности ООН, они вторглись ударами прежде всего своей авиации, своих союзников в суверенитет Югославии, и Югославия распалась, она перестала существовать как страна. Так что, решая вопросы в 1999 году, они сегодня осуждают Российскую Федерацию, которая проводит спецоперацию в защиту мирных жителей и против нацизма. Они осуждают эту операцию и абсолютно не вспоминают свои действия в Югославии и других государства".

Этот день вписан черной страницей в историю человечества. 24 марта 1999 год НАТО во главе с Вашингтоном развернули чудовищную акцию по истреблению сербского народа. Прикрывались гуманитарной миссией! Люди, пережившие бомбардировки Белграда, и по сей день твердят: "Тогда мы видели смерть. 14 тысяч бомб и ракет за 78 кошмарных дней".Люди взывали к мировому сообществу о помощи, обозначая себя надписями: "Мы - мишени". Но услышали далеко не все. Атака на Югославию стала лишь началом гусеничного марша НАТО по Европе.Ровно 23 года назад 19 стран НАТО во главе с США устроили кровавое авианаступление на Югославию. Без санкции Совета Безопасности ООН, в нарушение Хельсинского заключительного акта уничтожали не только военные объекты, но и школы, больницы, пассажирские поезда. Исполнители окрестили подлые воздушные атаки гуманитарной интервенцией во имя прав человека, имеющих приоритет даже над государственным суверенитетом.Этот влиятельный сенатор дал старт военному преступлению под предлогом гуманитарной миссии. На территорию европейской страны было сброшено более 400 тысяч бомб, выпущены три тысячи крылатых ракет, на головы мирных европейцев сбросили 22 тысячи тонн боеприпасов. Агрессия унесла жизни почти двух тысяч человек, включая четыре сотни детей. Ранены были свыше десяти тысяч граждан.Единственный европейский лидер, который прибыл тогда на место трагедии, Александр Лукашенко. Представляется, как изумленно перешептывались тогда западные стратеги - не побоялся?! Да! Слишком четко видел всю подноготную военных преступников и осознавал их мерзкие далеко идущие планы. Не побоялся и бросил им смелый вызов, подтверждающий цивилизованное право - жить на своей земле, защищать свой суверенитет.Американцы, британцы и прочие западные цивилизации просчитывают благополучие и безопасность своих потомков на много лет вперед, учитывая все аспекты. К примеру, глобальное потепление неминуемо приведет к затоплению Лондона и других прибрежных городов. Для будущих переселений присмотрели жемчужину в центре Европы - раздробили Югославию на части. А использование кассетных бомб и снарядов с обедненным ураном повлекло за собою хроническое угнетение иммунной системы местного населения - люди умирают от онкологических заболеваний.Несомненно, привлекательна для них и белорусская земля, и Украина лакомый кусок. Правда, территориальные аппетиты империалистов на тот момент поубавила чернобыльская катастрофа. Но радиационный фон приходит в норму, а попутно созревает другой инновационный план - разработка биологического оружия прямо на местах. Действует на генетическом уровне, бескровно выкашивая славянское население. Но это было в перспективе. А тогда - 78 дней молниеносной акции физического истребления сербского народа.На скамье подсудимых в Гааге перед международным трибуналом по бывшей Югославии должны были сидеть не Милошевич с Караджичем (их обвиняли в геноциде косовских албанцев), а Клинтон с Байденом плюс Олбрайт - они заставили сербов вспомнить гитлеровскую оккупацию. Они устроили геноцид сербов. А после прилепили к стране криминальное недогосударство Косово - оттуда текут в Сербию потоки оружия, наркотики, словом, вредоносные возбудители нестабильности.По роковому совпадению экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась как раз в канун годовщины начала смертоносной операции в Югославии. Вошла в историю бесчеловечными высказываниями. Например, о погибших детях Ирака.Западные аппетиты на чужие территории и ресурсы бесконечны. Это их кредо - господство на планете. Остальному человечеству оно обходится миллионами загубленных жизней. И мы с прискорбием и болью вынуждены содержать в повседневном лексиконе мерзкое слово "геноцид". Эта смертоносная инфекция не побеждена и приобретает новые современные формы - в настоящий момент приходится спасать от нее Украину.